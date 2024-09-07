Анчелотти привёл пример с лошадью, говоря о своём стиле

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём спокойном стиле. Итальянец привёл пример с лошадью.

«На скамейке нужно всегда быть позитивным, потому что ты должен разговаривать с футболистами. Нельзя сказать, что я всегда спокоен, но я редко злюсь.

Лошадь можно заставить прыгать двумя способами: хлыстом или морковкой. В обоих случаях она будет прыгать. Нот тебе нужно выбрать. Если бить лошадь хлыстом, то в какой-то момент она может тебя сбросить. А если давать ей морковку, то это тебе поможет», - цитирует Анчелотти Marca.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Реал Сосьедада».