Гюлер сумел избежать травмы

Мадридский «Реал» всерьёз переживал насчёт травмы Арды Гюлера, которую футболист получил в матче за сборную Турции против Уэльса. Напомним, встреча завершилась вничью 0:0.

По информации от издания Marca, Гюлеру удалось избежать серьёзной травмы. Пока неизвестно, будет ли Арда доступен к ближайшему туру чемпионата Испании, где «королевский клуб» встретится с «Реал Сосьедадом» на выезде.

Гюлер в нынешнем сезоне провёл 3 матча в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием. Год назад руководство «королевского клуба» заплатило за турецкого полузащитника 20 миллионов евро «Фенербахче».