Анчелотти рассказал, что ему часто дарят

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти высказался о своих празднованиях. Итальянец после недавних успехов своей команды танцевал и даже курил сигару.

«Я люблю танцевать, петь и веселиться с семьёй и друзьями. Важно выбирать правильные моменты для этого. Я пою только тогда, когда мы выигрываем титулы. Я курил сигары только в автобусе с футболистами. В жизни я не курю, но теперь у меня полный дом подарочных сигар. Точно так же и с жевательными резинками – их часто дарят мне, хотя я беру их только на матчи», - цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» в четырёх стартовых турах чемпионата Испании набрал восемь очков.