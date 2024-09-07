Анчелотти: «Жизни без давления и стресса не существует»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своём отношении к высокому давлению в футбольном мире.

«Ты должен иметь чёткое представление о том, что ты должен делать. Важно слушать помощников, игроков… Жизни без давления и стресса не существует. В день, когда я перестану переживать перед матчами, мне придётся закончить с футболом. Перед игрой всегда возникает беспокойство, что нам забьют гол или что что-то пойдёт не так. Когда матч начинается, всё прекращается. Важно искать душевное спокойствие, чтобы справляться с разными ситуациями», - цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» набрал восемь очков в четырёх стартовых турах Ла Лиги.