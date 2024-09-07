Анчелотти: «За три-четыре часа до матча я всегда начинаю потеть»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что до сих пор нервничает перед матчами. Напомним, в прошлом сезоне итальянский специалист помог «королевскому клубу» выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

«За три-четыре часа до матча ты всегда начинаешь потеть, твоё сердце начинает биться быстрее, ты начинаешь думать в негативном ключе. Всегда происходит одно и то же. Это переживания тренера, которыми он не может поделиться ни с кем. Это что-то индивидуальное. Я не могу этим поделиться», – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Карло имеет контракт с «Реалом», который истекает летом 2026 года.