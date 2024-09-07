Анчелотти высказался об уровне игроков «Реала»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался об уровне футболистов, собранных в мадридской команде.

«У «Реала» очень высокие требования, потому что это крупнейший клуб в мире. Здесь собраны величайшие игроки. Нужно уметь использовать их качества на пользу клубу. Это то, что мы стараемся делать каждый год. В этом году появились новые ребята – Килиан [Мбаппе] и Эндрик. Они хорошо адаптируются.

Нас ждёт отличный сезон, но побеждать будет очень сложно. Наш долг – конкурировать, никогда не сдаваться и идти до конца. Вот что ты должен делать, когда надеваешь эту футболку», - цитирует Анчелотти Marca.