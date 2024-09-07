Анчелотти рассказал, когда завершит карьеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на сегодняшний день не думает о завершении карьеры. По словам итальянского специалиста, он будет работать до тех пор, пока его запал не иссякнет.

«Да, я вижу себя тренером ещё долгое время. Я буду продолжать тренировать до тех пор, пока мой футбольный огонь не иссякнет», - слова Анчелотти приводит на своих страницах Marca.

Карло Анчелотти 65 лет. Действующий контракт итальянского тренера с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Анчелотти думает о возможном переезде в Саудовскую Аравию.