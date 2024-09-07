Анчелотти описал Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о бывшем игроке команды – о звёздном Криштиану Роналду.

«Роналду был и остаётся великим профессионалом. Он один из лучших игроков всех времён. Легенда, великий профессионал и пример для подражания. Он был фантастическим партнёром по команде, которого ценили остальные футболисты «Реала», - слова Анчелотти приводит Marca.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» в 2009-2018 годах. В настоящий момент 39-летний португалец представляет саудовский «Аль-Наср». Действующий контракт Роналду рассчитан до середины 2025 года.