Араухо всё ещё не ответил на предложение «Барселоны» по новому контракту

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо сомневается, что у него есть будущее в клубе. По информации от Mundo Deportivo, уругваец всё ещё не ответил на предложение о новом контракте, которое было сделано пару месяцев назад.

«Барселона» сомневается, что Араухо связывает своё будущее с нынешней командой. Ранее сообщалось, что уругваец всерьёз рассматривал предложение мюнхенской «Баварии», так как верил, что на «Альянц Арене» у него будет больше шансов бороться за престижные трофеи.

Есть вероятность, что в обозримом будущем руководство «Барселоны» выставит Араухо на продажу.