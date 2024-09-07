Де Йонг не хочет продлевать контракт с «Барселоной»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не намерен продлевать контракт со своей командой. По информации от журналиста Фернандо Поло, нидерландец не готов пойти на сокращение зарплаты.

Сообщается, что «Барселона» намерена выставить де Йонга на трансферный рынок, но избавиться от футболиста будет сложно из-за зарплаты в размере более 30 миллионов евро в год.

В настоящий момент де Йонг восстанавливается после травмы, которую получил ещё в начале лета. Пока неизвестно, сколько времени понадобится футболисту на восстановление.

Контракт Френки с «Барселоной» истекает летом 2026 года.