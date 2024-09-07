Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг не хочет продлевать контракт с «Барселоной»

07 Сентября 2024 • 12:44 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не намерен продлевать контракт со своей командой. По информации от журналиста Фернандо Поло, нидерландец не готов пойти на сокращение зарплаты.

Сообщается, что «Барселона» намерена выставить де Йонга на трансферный рынок, но избавиться от футболиста будет сложно из-за зарплаты в размере более 30 миллионов евро в год.

В настоящий момент де Йонг восстанавливается после травмы, которую получил ещё в начале лета. Пока неизвестно, сколько времени понадобится футболисту на восстановление.

Контракт Френки с «Барселоной» истекает летом 2026 года.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

Новости по матчу

Сегодня, 07 Сентября
12:44
Де Йонг не хочет продлевать контракт с «Барселоной»
11:34
Роке высказался о неудачном периоде в «Барселоне»
11:01
Пау Виктор: «Когда узнал о трансфере в «Барселону», у меня потекли слёзы»
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
02:13
Хави разочаровали слова Педри
06 Сентября
20:34
Кубарси: «Я благодарен Флику за доверие»
17:07
Фати может сыграть с «Жироной»
04:24
Педри рассказал о состоянии Гави
05 Сентября
20:19
«Барселона» посоветовала де Йонгу сделать операцию
19:40
Тер Штеген — о будущем: «У меня длительный контракт с «Барселоной»
18:30
Ямаль: «Отец советовал мне играть в мяч с собаками»
15:04
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной»
13:41
Стало известно, когда де Йонг приступит к тренировкам
13:36
Гави должен вернуться в строй в ноябре
13:33
Педри: «Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше»
11:34
Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»
10:43
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне» 1
07:24
Педри назвал свою цель на сезон
00:44
Ямаль побил рекорд Неймара, оказавшись в числе номинантов на «Золотой мяч»
00:21
Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-5 лигах по созданным явным моментам
04 Сентября
22:25
«Я испугался»: Педри признался, что боялся повторить судьбу Гави
21:50
17-летний Ямаль номинирован на «Золотой мяч»
06:56
Педри: «Хави постоянно критиковали, с Фликом всё стало спокойнее» 1
06:29
Ольмо высказался о затянувшейся регистрации в «Барселоне»
05:54
Пике поделился мнением об игре 17-летнего Кубарси
05:06
Ольмо: «Флик – одна из главных причин решения перейти в «Барселону»
04:44
Пике оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
01:22
Ольмо: «Мы с Рафиньей сразу нашли общий язык в «Барселоне»
00:32
Мингеса: «Барселона» всё ещё переживает переходный период»
03 Сентября
22:57
Кунде: «Теперь мне действительно нравится играть справа в защите» 2
15:30
Лапорта: «Барселона» может сыграть на «Камп Ноу» до конца года
15:21
Лапорта рассказал, как Левандовски помог «Барселоне» в трудный момент 1
15:05
Лапорта: «Мы никогда не планировали продажу Араухо и Кристенсена»
14:43
Лапорта: Приход Ольмо доказывает, что «Барселона» способна брать игроков высокого уровня
14:29
Лапорта объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»
14:20
Президент «Барселоны» отказался говорить о Нико Уильямсе
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
05:17
Левандовски рассказал, сколько голов намерен забить в нынешнем сезоне
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
04:27
Рафинья признался, что мог уйти из «Барселоны»
02:31
Алехандро Бальде: «Ямаль играет как ветеран»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
23:55
Бальде высказался о решении своего друга Нико Уильямса не переходить в «Барселону»
23:17
Бальде: «Трудно понимать Флика, когда он говорит по-английски»
15:30
Левандовски: «Флик хочет создать атакующую команду»
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
05:17
Испанский журналист: «Ямаль выиграет «Золотой мяч» до 20 лет, если продолжит в том же духе» 1
02:10
Деку предлагал нескольким клубам купить де Йонга у «Барселоны» 4
01 Сентября
22:52
Деку принял решение по своему будущему в «Барселоне» 1
22:34
Деку может покинуть «Барселону» – он недоволен ситуацией в клубе 2
22:01
Фати не был близок к уходу из «Барселоны» – Флик нашёл для него роль 2
19:38
Болельщики «Барселоны» верят во Флика 6
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» Соболев и Барриос обсудили свою драку «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Известны все претенденты на «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
12:44 · Испания. Ла Лига
Де Йонг не хочет продлевать контракт с «Барселоной»
12:30 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Беллингем может сыграть за «Реал»
11:40 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет бесплатно подписать двух футболистов сборной Германии
11:34 · Испания. Ла Лига
Роке высказался о неудачном периоде в «Барселоне»
11:01 · Испания. Ла Лига
Пау Виктор: «Когда узнал о трансфере в «Барселону», у меня потекли слёзы»
10:52 · Испания. Ла Лига
Лунин принял решение по «Реалу»
09:44 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб 1
07:01 · Англия. Премьер-лига
Родри: «У Симеоне я научился быть плохим парнем на поле»
06:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на звезду «Арсенала» слухи
05:31 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» ведёт переговоры с Гризманном
04:24 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Испании Муньяин нашёл новый клуб официально
03:07 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал лучший клуб в Европе 1
02:54 · Испания. Ла Лига
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду 5
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
02:13 · Испания. Ла Лига
Хави разочаровали слова Педри слухи
01:54 · Испания. Ла Лига
Хоакин: «Стать президентом «Бетиса»? Это была бы фантастика»
00:10 · Испания. Ла Лига
Очередной игрок «Реала» травмировался в сборной
06 Сентября
20:34 · Испания. Ла Лига
Кубарси: «Я благодарен Флику за доверие»
19:24 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Камавинга может вернуться на поле
19:17 · Испания. Ла Лига
Список травмированных «Реала» пополнился
17:07 · Испания. Ла Лига
Фати может сыграть с «Жироной»
16:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» вернётся за Нико Уильямсом
15:45 · Испания. Ла Лига
Семь игроков «Реала» находятся в лазарете 2
15:31 · Испания. Ла Лига
В «Реале» злятся из-за травмы Милитао 4
14:54 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Не думаю, что я не вписывался в систему Марески»
Все новости
Рекомендуем