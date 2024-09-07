Стало известно, когда Беллингем может сыграть за «Реал»

Опубликована новая информация о состоянии травмированного полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Как информирует Relevo, англичанин восстанавливается с опережением графика.

Согласно данным источника, есть вероятность, что Беллингем сможет вернуться на поле в поединке шестого тура Ла Лиги против каталонского «Эспаньола». Встреча запланирована на 21 сентября. Ожидалось, что полузащитник не появится на поле до начала октября.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Джуд провел всего один поединок. В минувшем сезоне Ла Лиги англичанин отметился 19 голами и шестью ассистами в 28 матчах.