Роке высказался о неудачном периоде в «Барселоне»

Нападающий «Бетиса» Витор Роке высказался о неудачном периоде выступлений за каталонскую «Барселону». Напомним, летом бразилец присоединился к «Бетису» на правах аренды, хотя «сине-гранатовые» были готовы продать игрока на постоянной основе.

«Барселона? Это было немного сложно для меня. У меня были некоторые шансы, но не так много, как я ожидал. Сейчас я полностью сосредоточен на «Бетисе» и благодарен Богу за возможность снова надеть футболку национальной сборной», – цитирует Роке Sport.

19-летний Витор успел отыграть всего 33 минуты в Ла Лиге в составе «Бетиса», и за это время не отметился ни одним результативным действием.