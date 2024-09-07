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Роке высказался о неудачном периоде в «Барселоне»

07 Сентября 2024 • 11:34 Комментировать
Бетис
...
Леганес
13.09 22:00

Нападающий «Бетиса» Витор Роке высказался о неудачном периоде выступлений за каталонскую «Барселону». Напомним, летом бразилец присоединился к «Бетису» на правах аренды, хотя «сине-гранатовые» были готовы продать игрока на постоянной основе.

«Барселона? Это было немного сложно для меня. У меня были некоторые шансы, но не так много, как я ожидал. Сейчас я полностью сосредоточен на «Бетисе» и благодарен Богу за возможность снова надеть футболку национальной сборной», – цитирует Роке Sport.

19-летний Витор успел отыграть всего 33 минуты в Ла Лиге в составе «Бетиса», и за это время не отметился ни одним результативным действием.

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