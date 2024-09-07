Пау Виктор: «Когда узнал о трансфере в «Барселону», у меня потекли слёзы»

Нападающий «Барселоны» Пау Виктор рассказал о своей первой реакции на трансфер в команду Ханса-Дитера Флика. Напомним, в июле «сине-гранатовые» приобрели форварда из «Жироны» за 2,70 миллионов евро.

«Моя реакция, когда я узнал, что «Барселона» проявила интерес? Я ушёл с тренировки «Жироны», чувствуя себя очень нервным, потому что я с нетерпением ждал подписания контракта. Мой агент позвонил мне и сообщил, что «Жирона» дала зелёный свет. После этого у меня потекли слёзы», – признался Виктор в интервью Barca One.

22-летний Виктор провёл 3 матча в этом розыгрыше Ла Лиги, но не отметился ни одним результативным действием.