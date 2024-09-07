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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин принял решение по «Реалу»

07 Сентября 2024 • 10:52 Комментировать

В летнее трансферное окно ходили слухи о возможном уходе вратаря Андрея Лунина из мадридского «Реала». Однако украинский голкипер начал новый сезон в заявке «королевского» клуба.

Согласно сведениям Todofichajes, 25-летний вратарь решил полностью отработать контракт со «сливочными», после чего примет решение относительно будущего. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость Лунина оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Андрей вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Он выступает за мадридцев с июля 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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