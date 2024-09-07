Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб

Мадридский «Реал» задумался над подписанием центрального защитника. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в «королевский» клуб может вернуться 38-летний Серхио Рамос, последним местом работы которого была «Севилья».

В стане «сливочных» считают Рамоса хорошим вариантом, поскольку Серхио отлично адаптирован в клубе. В составе «Реала» испанец выступал с 2005 по 2021 год. В настоящий момент он является свободным агентом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник поучаствовал в 28 поединках. Рамос забил три гола за «Севилью», получил семь желтых карточек и один раз был удален с поля.