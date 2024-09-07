«Атлетико» ведёт переговоры с Гризманном

В мадридском «Атлетико» намерены убедить Антуана Гризманна задержаться в клубе подольше.

Как известно, француз желает поиграть в МЛС на финише карьеры – 33-летнего игрока связывают с переходом в «Лос-Анджелес», который может состояться уже в 2025 году. По сведениям журналиста Маттео Моретто, «Атлетико» обсуждает с Гризманном дальнейшее сотрудничество: представители «матрасников» пытаются убедить форварда остаться в следующем сезоне. Впрочем, руководством мадридцев понимает желания футболиста, поэтому не будет стоять у него на пути, если тот всё же решит осуществить давнее намерение следующим летом.