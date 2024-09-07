Бывший полузащитник «Атлетика» Бильбао Икер Муньяин продолжит карьеру в Аргентине.

Некогда подающий большие надежды футболист покинул родной для себя «Атлетик» в июле, когда истёк срок его контракта. В пятницу испанец наконец-то нашёл новый клуб – он будет выступать за аргентинский «Сан-Лоренсо». Договор 31-летнего атакующего хавбека рассчитан до конца 2025 года.

Икер Муньяин выступал за «Атлетик» Бильбао на протяжении всей профессиональной карьеры. Он провёл в общей сложности 560 поединков за баскский коллектив во всех турнирах, отметившись 76 забитыми мячами и 70 результативными передачами.