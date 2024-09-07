Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал историческое достижение Криштиану Роналду.

39-летний форвард забил свой 900-й гол в недавнем матче сборной Португалии против Хорватии (2:1).

«У меня не наберётся 900 голов даже с учётом мячей, забитых на тренировках», – написал в социальных сетях 34-летний немец, комментируя пост Роналду, посвящённый юбилейному голу.

Тони Кроос завершил игровую карьеру минувшим летом. На счету экс-хавбека 67 забитых мячей в 731 матче на клубном уровне, а также 17 точных ударов в 114 поединках за национальную сборную Германии.