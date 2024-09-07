Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду

07 Сентября 2024 • 02:54 Комментировать
Португалия
2:1
Хорватия

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал историческое достижение Криштиану Роналду.

39-летний форвард забил свой 900-й гол в недавнем матче сборной Португалии против Хорватии (2:1).

«У меня не наберётся 900 голов даже с учётом мячей, забитых на тренировках», – написал в социальных сетях 34-летний немец, комментируя пост Роналду, посвящённый юбилейному голу.

Тони Кроос завершил игровую карьеру минувшим летом. На счету экс-хавбека 67 забитых мячей в 731 матче на клубном уровне, а также 17 точных ударов в 114 поединках за национальную сборную Германии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Сборная Германии Сборная Португалии Тони Кроос Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Сентября
02:54
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду
06 Сентября
14:15
Сестра Криштиану Роналду отреагировала на рекорд звёздного игрока 1
03:06
Роналду забил за «Реал» ровно 50% своих голов, за сборную Португалии – 15%
01:25
Роберто Мартинес оценил игру Португалии в матче с Хорватией
01:13
Модрич ответил, настаивал ли «Реал» на его уходе из сборной Хорватии
01:02
Роналду поделился мнением о Модриче 3
00:43
Роналду высказался о победе сборной Португалии над Хорватией
00:16
Роналду прокомментировал свой 900-й гол в карьере 1
05 Сентября
23:41
Юбилейный мяч Роналду, гол и автогол Далота: Португалия победила Хорватию на старте Лиги наций 2
23:29
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере
22:35
Роналду – первый игрок в истории, забивший 900 голов в официальных матчах 8
21:15
Португалия - Хорватия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:35
Роналду и Модрич выйдут с первых минут на матч Португалия – Хорватия
15:15
Роналду сегодня может забить 900-й гол в карьере
15:04
Ставка и прогноз на матч Португалия — Хорватия Лиги наций УЕФА — 5 сентября 2024
10:25
Португалия – Хорватия: Вероятные стартовые составы на игру Лиги наций
05:47
Модрич объяснил, почему не завершает карьеру в сборной Хорватии 1
02:11
Португалия - Хорватия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:33
Модрич назвал двух игроков сборной Португалии, которые ему нравятся
00:26
Прогноз на точный счёт матча Португалия — Хорватия Лиги наций — 5 сентября 2024
00:03
Модрич ответил на вопрос об участии на ЧМ-2026
04 Сентября
13:25
Ставка и прогноз на матч Португалия — Хорватия Лиги наций УЕФА — 5 сентября 2024
09:22
Португалия – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля «Спартак» покупает нового нападающего Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Известны все претенденты на «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
03:07 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал лучший клуб в Европе
02:54 · Испания. Ла Лига
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
02:13 · Испания. Ла Лига
Хави разочаровали слова Педри слухи
01:54 · Испания. Ла Лига
Хоакин: «Стать президентом «Бетиса»? Это была бы фантастика»
00:10 · Испания. Ла Лига
Очередной игрок «Реала» травмировался в сборной
06 Сентября
20:34 · Испания. Ла Лига
Кубарси: «Я благодарен Флику за доверие»
19:24 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Камавинга может вернуться на поле
19:17 · Испания. Ла Лига
Список травмированных «Реала» пополнился
17:07 · Испания. Ла Лига
Фати может сыграть с «Жироной»
16:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» вернётся за Нико Уильямсом
15:45 · Испания. Ла Лига
Семь игроков «Реала» находятся в лазарете 2
15:31 · Испания. Ла Лига
В «Реале» злятся из-за травмы Милитао 4
14:54 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Не думаю, что я не вписывался в систему Марески»
14:49 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Беллингем может сыграть за «Реал»
14:25 · Испания. Ла Лига
Симеоне хотел видеть Амрабата в «Атлетико» слухи
11:40 · Испания. Ла Лига
В правительстве Испании ответили Винисиусу
11:33 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может купить звезду «Реала» слухи
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» готовят громкие трансферы
08:55 · Испания. Ла Лига
Каннаваро назвал двух претендентов на «Золотой мяч» - это игроки «Реала» 3
05:32 · Испания. Ла Лига
Мбаппе назвал игрока «ПСЖ», который его впечатляет
05:14 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «При Почеттино я показывал свою лучшую игру»
04:33 · Испания. Ла Лига
Начо: «Реал» – клуб всей моей жизни, было очень трудно уходить»
04:24 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал о состоянии Гави
04:14 · Испания. Ла Лига
Зидана заметили в Севилье - посетил тренировку своего сына в «Бетисе»
Все новости
Рекомендуем