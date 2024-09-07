Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес разочарован недавними высказываниями полузащитника Педри.

21-летний футболист заявил, что при новом наставнике Хансе-Дитере Флике команда гораздо усерднее работает физически, чем ранее под руководством Хави. По сведениям журналиста Рамона Сальмурри, бывший рулевой «сине-гранатовых» и его окружение очень разочарованы словами хавбека.

Хави Эрнандес был отправлен в отставку в мае. Он работал в «Барселоне» с осени 2021 года.

Каталонский гранд успешно стартовал с Хансом-Дитером Фликом: «Барса» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после четырёх побед в четырёх матчах.