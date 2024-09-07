Хоакин: «Стать президентом «Бетиса»? Это была бы фантастика»

Бывший игрок севильского «Бетиса» Хоакин Санчес высказался по поводу гипотетической возможности стать президентом своего любимого клуба - «Бетиса», разумеется. Сейчас такая вероятность близка к нулю, потому что Анхель Харо крепко держит вожжи в своих руках. Но в будущем, мечтает Хоакин...

- Вернуться в таком качестве - это мечта. В бытность свою игроком я реализовал много своих желаний и снов. Я и сейчас сотрудничаю с клубом, но вернуться в качестве президента - это было бы невероятно! Завтра? Вы шутите..., - цитирует слова Хоакина derbyderbyderby.it.

Хоакин закончил играть в 2023 году.