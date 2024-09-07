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Очередной игрок «Реала» травмировался в сборной

07 Сентября 2024 • 00:10 Комментировать
Уэльс
0:0
Турция

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер получил травму в матче за сборную Турции.

19-летний футболист вышел в стартовом составе в поединке Лиги наций против Уэльса (0:0), а незадолго до финального свистка был вынужден досрочно покинуть поле. По данным Diario AS, Гюлер повредил икроножную мышцу. Представитель «сливочных» хромал, уходя на замену.

Гюлер – не первый игрок «Реала», травмировавшийся в международную паузу: ранее в расположении своих сборных повреждения получили французы Орельен Тчуамени и Ферлан Менди, а также бразилец Эдер Милитао.

9 сентября сборная Турции проведёт свой следующий матч – соперником будет команда Исландии.

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