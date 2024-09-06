Кубарси: «Я благодарен Флику за доверие»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о наставнике команды Хансе-Дитере Флике.

— Я переживал, потому что не знал, буду ли играть на старте сезона. Однако Флик доверился мне, я благодарен ему за это. Буду продолжать выкладываться, чтобы оправдать доверие тренера, — цитирует Кубарси Mundo Deportivo.

В текущей кампании 17-летний Кубарси появился на поле в четырех матчах испанской Ла Лиги и стал автором одной результативной передачи.

По итогам четырех сыгранных туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В копилке команды Флика 12 набранных очков.

15 сентября «сине-гранатовые» встретятся на выезде с «Жироной». Начало игры между командами запланировано на 17:15 по московскому времени.