Стало известно, когда Камавинга может вернуться на поле

Появилась информация о сроках возвращения полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга.

Как утверждает журналист Марио Кортегана, план Камавинга — вернуться в строй в конце сентября или начале октября.

21-летний футболист получил травму на старте нового сезона и пока на поле не выходил.

Ближайший матч «Реал» проведет 15 сентября. Соперником «сливочных» станет «Реал Сосьедад». Начало игры пятого тура чемпионата Испании запланировано на 22:00 по московскому времени.

На данный момент «Реал» занимает второе место в Ла Лиге, имея в своей копилке восемь очков после четырех туров.