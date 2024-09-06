Стало известно, когда Камавинга может вернуться на поле

Появилась информация о сроках возвращения полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга.
Как утверждает журналист Марио Кортегана, план Камавинга — вернуться в строй в конце сентября или начале октября.
21-летний футболист получил травму на старте нового сезона и пока на поле не выходил.
Ближайший матч «Реал» проведет 15 сентября. Соперником «сливочных» станет «Реал Сосьедад». Начало игры пятого тура чемпионата Испании запланировано на 22:00 по московскому времени.
На данный момент «Реал» занимает второе место в Ла Лиге, имея в своей копилке восемь очков после четырех туров.
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