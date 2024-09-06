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Список травмированных «Реала» пополнился

06 Сентября 2024 • 19:17 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Якобо Рамон, 19-летний защитник мадридского «Реала», выбывает из-за повреждения минимум на две недели.

По сообщениям Marca, футболист страдает от мышечной боли, в связи с чем «сливочные» теряют ещё одного футболиста перед матчем против «Реал Сосьедада», который состоится 14 сентября.

Ещё недавно руководство «Реала» было возмущено травмой Эдера Милитао в расположении сборной Бразилии, а сейчас внушительный список травмированных пополняется и включает таких игроков, как Якобо Рамон, Эдер Милитао, Давид Алаба, Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Дани Себальос.


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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
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