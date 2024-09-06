Список травмированных «Реала» пополнился

Якобо Рамон, 19-летний защитник мадридского «Реала», выбывает из-за повреждения минимум на две недели.

По сообщениям Marca, футболист страдает от мышечной боли, в связи с чем «сливочные» теряют ещё одного футболиста перед матчем против «Реал Сосьедада», который состоится 14 сентября.

Ещё недавно руководство «Реала» было возмущено травмой Эдера Милитао в расположении сборной Бразилии, а сейчас внушительный список травмированных пополняется и включает таких игроков, как Якобо Рамон, Эдер Милитао, Давид Алаба, Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Дани Себальос.