Фати может сыграть с «Жироной»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати может принять участие в предстоящем матче против «Жироны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик ожидает, что 21-летний футболист будет готов к предстоящему дерби. Уточняется, что Фати находится на финальной стадии восстановления.

Напомним, прошлый сезон вингер провел в аренде в «Брайтоне», однако минувшим летом вернулся в «Барселону». В составе каталонцев игрок пока на поле не выходил.

Встреча пятого тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет 15 сентября.