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«Барселона» вернётся за Нико Уильямсом

06 Сентября 2024 • 16:42 Комментировать

Минувшим летом слухи активно связывали «Барселону» с вингером Нико Уильямсом. Каталонский клуб очень сильно хотел заполучить этого футболиста, но провернуть трансфер не получилось - Уияльмс остался в «Атлетике».

Как сообщает испанское издание Sport, «Барселона» уже строит планы по возвращению за Уильямсом следующим летом. По данным источника, «сине-гранатовые» поддерживают хорошие отношения как с 22-летним игроком, так и с его окружением.

Выкупить контракт Нико Уильямса можно за 62 миллиона евро. В «Барселоне» надеются, что смогут подписать вингера в 2025 году, несмотря на продолжающиеся финансовые трудности.

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