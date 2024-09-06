«Барселона» вернётся за Нико Уильямсом

Минувшим летом слухи активно связывали «Барселону» с вингером Нико Уильямсом. Каталонский клуб очень сильно хотел заполучить этого футболиста, но провернуть трансфер не получилось - Уияльмс остался в «Атлетике».

Как сообщает испанское издание Sport, «Барселона» уже строит планы по возвращению за Уильямсом следующим летом. По данным источника, «сине-гранатовые» поддерживают хорошие отношения как с 22-летним игроком, так и с его окружением.

Выкупить контракт Нико Уильямса можно за 62 миллиона евро. В «Барселоне» надеются, что смогут подписать вингера в 2025 году, несмотря на продолжающиеся финансовые трудности.