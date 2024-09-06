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Чемпионат Испании. Ла Лига

Семь игроков «Реала» находятся в лазарете

06 Сентября 2024 • 15:45 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

У мадридского «Реала» серьёзные кадровые проблемы.

В настоящий момент у «сливочных» целых семь потерь. От травм продолжают восстанавливаться Эдер Милитао, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Ферлан Менди, Дани Себальос и Давид Алаба.

После четырех туров «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав восемь очков. Отставание от «Барселоны» составляет четыре балла.

В пятом туре подопечные Карло Анчелотти встретятся на выезде с «Реал Сосьедадом». Игра между командами пройдет 14 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Дани Себальос Ферлан Менди Эдер Милитао Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Орельен Тчуамени ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Nam4uK
06 Сентября 2024 в 15:49
А почему не указать, что у лидирующей Барселоны тоже целых 7 травм!
А заодно зарплатные фонды сравнить, чтобы было ясно у кого из них глубина скамейки должна быть!
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