Семь игроков «Реала» находятся в лазарете

У мадридского «Реала» серьёзные кадровые проблемы.

В настоящий момент у «сливочных» целых семь потерь. От травм продолжают восстанавливаться Эдер Милитао, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Ферлан Менди, Дани Себальос и Давид Алаба.

После четырех туров «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав восемь очков. Отставание от «Барселоны» составляет четыре балла.

В пятом туре подопечные Карло Анчелотти встретятся на выезде с «Реал Сосьедадом». Игра между командами пройдет 14 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.