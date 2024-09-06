В «Реале» злятся из-за травмы Милитао

Защитник Эдер Милитао получил травму в расположении национальной сборной Бразилии. Как сообщает Marca, в «Реале» злятся из-за травмы своего игрока. В мадридском клубе недовольны тем, что их игроки регулярно травмируются в своих сборных.

«Если травма Милитао чуть серьёзнее, чем предполагается, то мы надеемся восстановить его, чтобы он в хорошей форме отправился в сбою сборную через месяц», - ироничный комментарий представителей «Реала» приводит источник в новостной заметке.

Ранее появлялась информация о том, что на восстановление Эдеру Милитао понадобится около двух недель.