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В «Реале» злятся из-за травмы Милитао

06 Сентября 2024 • 15:31 Комментировать (1)

Защитник Эдер Милитао получил травму в расположении национальной сборной Бразилии. Как сообщает Marca, в «Реале» злятся из-за травмы своего игрока. В мадридском клубе недовольны тем, что их игроки регулярно травмируются в своих сборных.

«Если травма Милитао чуть серьёзнее, чем предполагается, то мы надеемся восстановить его, чтобы он в хорошей форме отправился в сбою сборную через месяц», - ироничный комментарий представителей «Реала» приводит источник в новостной заметке.     

Ранее появлялась информация о том, что на восстановление Эдеру Милитао понадобится около двух недель.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Nam4uK
06 Сентября 2024 в 15:36
Сборная>Клуб. Тем более когда речь о такой сборной. Пусть включают в контракты пункт, который обязывает игроков не выступать за свои страны, а потом посмотрят что они смогут выиграть с составом игроков, которые подпишут такой контракт.
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