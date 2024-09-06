Стало известно, когда Беллингем может сыграть за «Реал»

Из-за травмы полузащитник Джуд Беллингем пропустил последние матчи «Реала». При этом английский футболист близок к восстановлению. Как сообщает The Athletic, Беллингем имеет шансы попасть в заявку на ближайший матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада» и даже выйти на футбольное поле.

В четырёх стартовых матчах чемпионата Испании «Реал» набрал восемь очков из двенадцати. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на четыре зачётных балла.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Реалом» пройдёт в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.