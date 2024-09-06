Симеоне хотел видеть Амрабата в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Сименоне хотел пригласить в команду марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Симеоне несколько раз лично звонил Амрабату в последнюю неделю августа, но «Атлетико» не захотел включать в сделку по аренде право выкупа хавбека. В итоге 28-летний полузащитник оказался в «Фенербахче», ведь наставник команды Жозе Моуринью тоже лично беседовал с Амрабатом.

Стоит сказать, что пока Амрабат не играл за новый клуб. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 22 миллиона евро.