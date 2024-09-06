В правительстве Испании ответили Винисиусу

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор несколько дней назад заявил о том, что Испанию нужно будет лишить права провести чемпионат мира в 2030 году, если в стране не решат проблему с расизмом. На слова Винисиуса отреагировал министр внутренних дел Испании – Фернандо Гранде-Марласка.

«Могу лишь сказать, что уважение к разнообразию является частью нашей ДНК Испании. Поэтому мы эффективно и напрямую боремся со всеми видами дискриминационного поведения. У нас есть беспокойства из области спорта, и мы продолжаем работать над новыми инструкциями», - слова министра приводит Dzair Sport.

Стоит сказать, что Винисиус регулярно сталкивается с проявлениями расизма.