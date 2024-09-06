Слухи продолжают говорить о возможном уходе Родриго из «Реала» следующим летом. После прихода в мадридский клуб Килиана Мбаппе позиции Родриго выглядят не такими прочными, да и непопадание в номинацию на «Золотой мяч» могут повлиять на мнение бразильца. Он может пожелать перейти туда, где его статус будет более высоким.

Как сообщает TodoFichajes, попробовать купить Родриго может «ПСЖ». Гранд Лиги 1 как раз изучает возможности усиления атакующей линии на будущее.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Родриго в 110 миллионов евро.