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«ПСЖ» может купить звезду «Реала» слухи

06 Сентября 2024 • 11:33 Комментировать

Слухи продолжают говорить о возможном уходе Родриго из «Реала» следующим летом. После прихода в мадридский клуб Килиана Мбаппе позиции Родриго выглядят не такими прочными, да и непопадание в номинацию на «Золотой мяч» могут повлиять на мнение бразильца. Он может пожелать перейти туда, где его статус будет более высоким.

Как сообщает TodoFichajes, попробовать купить Родриго может «ПСЖ». Гранд Лиги 1 как раз изучает возможности усиления атакующей линии на будущее.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Родриго в 110 миллионов евро.

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