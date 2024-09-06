Каннаваро назвал двух претендентов на «Золотой мяч» - это игроки «Реала»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал, кто может получить «Золотой мяч» в этом году. По его мнению, обладателем престижной награды станет футболист мадридского «Реала».
«Золотой мяч» достанется либо Беллингему, либо Винисиусу. У Килиана Мбаппе сезон был не самым успешным. Еще в списке номинантов есть Родри и Карвахаль. Дани выиграл все трофеи, но защитнику нужно показать что-то уникальное для получения «Золотого мяча», - передает слова Каннаваро Football-Italia.
Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже.
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