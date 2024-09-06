Каннаваро назвал двух претендентов на «Золотой мяч» - это игроки «Реала»

«Золотой мяч» достанется либо Беллингему, либо Винисиусу. У Килиана Мбаппе сезон был не самым успешным. Еще в списке номинантов есть Родри и Карвахаль. Дани выиграл все трофеи, но защитнику нужно показать что-то уникальное для получения «Золотого мяча», - передает слова Каннаваро Football-Italia.