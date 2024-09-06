Мбаппе назвал игрока «ПСЖ», который его впечатляет

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе похвалил одного из своих бывших одноклубников.

Новичок «сливочных» высоко оценивает выступления Брэдли Баркола. Именно 22-летний вингер взял на себя часть функций Мбаппе в «ПСЖ» в текущем сезоне.

«Я рад за Баркола, он отличный парень. Надеюсь, вы не будете слишком строги к нему после матчей, в которых ему не удастся забить. У Брэдли большой потенциал. То, что он делает, – великолепно, но в будущем он может заиграть ещё лучше. Я видел все матчи, кроме последнего», – расхвалил Мбаппе товарища по сборной Франции на пресс-конференции в преддверии поединка Лиги наций против Италии.

Брэдли Баркола отметился четырьмя голами в трёх матчах за «ПСЖ» в нынешней кампании.