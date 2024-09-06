Начо: «Реал» – клуб всей моей жизни, было очень трудно уходить»

Защитник «Аль-Кадисии» Начо Фернандес вспомнил, как тяжело ему далось решение об уходе из мадридского «Реала».

Испанец прошёл молодёжную академию «сливочных» и вплоть до 34 лет ни разу не менял клуб. По окончании прошлого сезона центрбек всё же решился на перемены. Он не стал продлевать контракт с «Реалом», перебравшись в итоге в саудовскую «Аль-Кадисию» на правах свободного агента.

«Это решение далось мне нелегко. Было очень трудно покидать «Реал», клуб всей моей жизни. Но я нуждался в радикальных переменах», – цитирует Marca Начо Фернандеса, отыгравшего 364 матча за первую команду мадридского гранда.