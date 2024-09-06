Педри рассказал о состоянии Гави

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, как чувствует себя его одноклубник Гави.

20-летний игрок продолжает восстановление после травмы крестообразной связки, полученной ещё в ноябре прошлого года. Возвращение хавбека в строй запланировано на следующий месяц.

«С Гави всё в порядке, я общаюсь с ним почти каждый день. Он усердно работает, чтобы поскорее восстановиться. Я советую ему сохранять спокойствие. Сейчас он тренируется на улице и получает от этого удовольствие. Я хочу снова играть с ним», – цитирует Managing Barca Педри.

15 сентября «Барселона» сыграет в гостях против «Жироны». В настоящий момент команда Ханса-Дитера Флика возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с четырьмя победами после четырёх туров.