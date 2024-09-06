Зидана заметили в Севилье - посетил тренировку своего сына в «Бетисе»

Зинедина Зидана неожиданно заметили в Севилье - он, как оказалось, решил лично помочь своему сыну Эльязу, которого временно пригласили в первую команду «Бетиса». Это не планировалось, но травмы и приглашения в сборную дают сыну Зидана шанс.

К тому же, Мануэлю Пеллегрини, тренирующему «Бетис», нужно искать нестандартные ходы после неважного начала сезона, и, возможно, успешный в испанском футболе в прошлом Зидан-старший знает, что ему подсказать. В своём следующем матче в чемпионате «Бетису» предстоит сыграть с «Леганесом», это случится пятнадцатого сентября в рамках пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги.