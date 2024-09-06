Анчелотти вернёт Тчуамени в центр защиты

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени будет вынужден вернуться в центр обороны.

«Сливочные» вновь испытывают кадровые трудности на позиции центрального защитника: недавно стало известно о травме Эдера Милитао, полученной в расположении сборной Бразилии. Согласно прогнозам, игрок пропустит 10-15 дней – он не успеет восстановиться к следующему матчу против «Реал Сосьедада». Как информирует Marca, чтобы решить проблему, Анчелотти планирует вновь передвинуть в центр защиты Тчуамени, как уже делал это в прошлом сезоне.

Впрочем, состояние самого француза также вызывает вопросы – он тоже травмировался во время международной паузы. Ожидается, что номинальный опорник успеет вернуться в строй до встречи с «Реал Сосьедадом», но гарантий пока нет.

Месяц назад Карло Анчелотти открыто заявил, что Тчуамени не будет играть в обороне.