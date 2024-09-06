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​Алвес посещает игры анонимных... футболистов

06 Сентября 2024 • 02:18 Комментировать

Бразилец Дани Алвес, выпущенный из тюрьмы под залог, принялся снова за своё - к счастью, конечно, не за изнасилования, а за футбол. Как оказалось, какое-то время Алвес практиковал футбол буквально на дворовом уровне, стремясь быть не узнанным. Покидать Барселону Дани в настоящий момент запрещено, и он пытается вернуться к нормальности в рамках этого города, столь дорогого для него.

Но долго скрывать свою личность у него не получилось - кто-то, разумеется, опознал его и попросил автограф, а затем понеслось...

А так как дополнительной рекламы Алвес старается избегать, то ему пришлось отказаться от своей идеи. 

 
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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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