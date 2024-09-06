Модрич ответил, настаивал ли «Реал» на его уходе из сборной Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич на днях отметит 39-летие, но пока не думает уходить из сборной Хорватии.

Согласно некоторым предположениям, в «Реале» хотели, чтобы хавбек завершил выступления за национальную команду и сосредоточился на клубе, но тот отказался покидать ряды «шашечных».

«Ничего такого. У меня никогда не было проблем с «Реалом» из-за этого. Полагаю, о недовольстве клуба написано и сказано много всего, но, в конце концов, самое важное – то, чего хочу я. Именно я принимаю решение.

Независимо от того, согласны другие или нет, моё решение принято, и я рад, что тренер и Федерация хотят видеть меня в сборной. Я продолжаю выступать за Хорватию, потому что не вижу причин для ухода», – заявил Модрич в интервью после поражения в матче Лиги наций со сборной Португалии (1:2).