Роналду поделился мнением о Модриче

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что думает о бывшем товарище по мадридскому «Реалу» Луке Модриче.

Два великих ветерана встретились в матче Лиги наций между сборными Португалии и Хорватии, в котором победа осталась за первыми – 2:1. Победный гол записал на свой счёт Роналду – для него этот мяч стал 900-м в карьере.

«Мы с Лукой друзья. Я рад, что он всё ещё играет, это замечательно. Для меня было большим удовольствием встретиться с ним и сборной Хорватии. Я и Лука по-прежнему находимся в хорошей форме, мы оба продолжим играть», – цитирует Madrid Xtra Роналду.

9 сентября Луке Модричу исполнится 39 лет. Криштиану Роналду отметит 40-летие в феврале.