Стало известно, насколько серьёзна травма Милитао

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао получил травму в расположении сборной Бразилии.

26-летний игрок выбыл из-за мышечного повреждения – он пропустит оба сентябрьских матча «пентакампеонов» в отборе на чемпионат мира – 2026. Как информирует журналист Марио Кортехана, восстановление центрбека займёт порядка 10-15 дней. Таким образом, бразилец вряд ли сыграет в ближайшем поединке Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (14 сентября), а также рискует оказаться за бортом во встрече первого тура основного этапа Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом» (17 сентября).

В текущем сезоне Эдер Милитао успел провести пять матчей за команду Карло Анчелотти.