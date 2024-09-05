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«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере

05 Сентября 2024 • 23:29 Комментировать
Португалия
2:1
Хорватия
окончен

Мадридский «Реал» поздравил своего бывшего игрока Криштиану Роналду с достижением отметки в 900 голов в карьере.

Свой юбилейный мяч форвард забил в сегодняшнем поединке сборной Португалии против Хорватии в рамках Лиги наций. 39-летний футболист отличился на 34-й минуте.

«Ещё одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд «Реала» и всего мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый Криштиану. «Реал» и его болельщики всегда будут гордиться тобой», – говорится в официальном заявлении пресс-службы «королевского клуба».

Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год.

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