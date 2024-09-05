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«Реал» потерял уже трёх игроков из-за травм во время международной паузы

05 Сентября 2024 • 23:07 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Опасения Карло Анчелотти подтвердились: перерыв на матчи сборных едва начался, а в лазарете уже оказались три игрока мадридского «Реала».

Словно предчувствуя проблемы, итальянский специалист заявил, что опасается международного перерыва из-за риска потерять игроков. Сначала повреждения в расположении сборной Франции получили Ферлан Менди и Орельен Тчуамени, а сегодня с проблемами столкнулся и бразилец Эдер Милитао. Все три футболиста «сливочных» не помогут своим национальным командам с поединках текущего сбора.

По имеющимся данным, травмы Менди, Тчуамени и Милитао считаются не слишком серьёзными, однако последний рискует не успеть восстановиться к ближайшему матчу мадридского «Реала» против «Реал Сосьедада», который состоится 14 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Сборная Франции Ферлан Менди Эдер Милитао Орельен Тчуамени ещё теги

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