«Реал» потерял уже трёх игроков из-за травм во время международной паузы

Опасения Карло Анчелотти подтвердились: перерыв на матчи сборных едва начался, а в лазарете уже оказались три игрока мадридского «Реала».

Словно предчувствуя проблемы, итальянский специалист заявил, что опасается международного перерыва из-за риска потерять игроков. Сначала повреждения в расположении сборной Франции получили Ферлан Менди и Орельен Тчуамени, а сегодня с проблемами столкнулся и бразилец Эдер Милитао. Все три футболиста «сливочных» не помогут своим национальным командам с поединках текущего сбора.

По имеющимся данным, травмы Менди, Тчуамени и Милитао считаются не слишком серьёзными, однако последний рискует не успеть восстановиться к ближайшему матчу мадридского «Реала» против «Реал Сосьедада», который состоится 14 сентября.