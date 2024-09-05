Защитник «Реала» снова получил травму

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао выбыл из строя из-за травмы.

26-летний игрок получил мышечное повреждение правого бедра, сообщается в официальном заявлении пресс-службы «пентакампеонов». Травма характеризуется как «несерьёзная», однако центрбеку придётся покинуть расположение сборной. Он пропустит оба сентябрьских матча бразильцев в рамках отбора на ЧМ-2026.

7 сентября сборная Бразилии примет в родных стенах команду Эквадора, а спустя четыре дня сыграет на выезде с Парагваем.

Эдер Милитао принял участие в пяти поединках «Реала» в текущем сезоне, отметившись одним голевым пасом.