Доннарумма рассказал, что думает об уходе Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о бывшем одноклубнике Килиане Мбаппе.

Итальянец и француз вместе представляли цвета парижского гранда вплоть до завершения прошлого сезона, после чего форвард покинул клуб и перебрался в мадридский «Реал» свободным агентом. В пятницу Доннарумма и Мбаппе сыграют друг против друга в матче Лиги наций, который пройдёт на «Парк де Пренс».

«Мбаппе многое дал Парижу и «ПСЖ». Думаю, он получит особый приём, когда завтра сыграет здесь за сборную Франции. Он отдал всё ради блага «ПСЖ», каждый игрок вправе сам распоряжаться своей карьерой», – заявил итальянский вратарь на пресс-конференции в преддверии матча Франция – Италия.