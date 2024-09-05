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Доннарумма рассказал, что думает об уходе Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»

05 Сентября 2024 • 21:53 Комментировать
Франция
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Италия
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Через 23 ч. 11 мин.

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о бывшем одноклубнике Килиане Мбаппе.

Итальянец и француз вместе представляли цвета парижского гранда вплоть до завершения прошлого сезона, после чего форвард покинул клуб и перебрался в мадридский «Реал» свободным агентом. В пятницу Доннарумма и Мбаппе сыграют друг против друга в матче Лиги наций, который пройдёт на «Парк де Пренс».

«Мбаппе многое дал Парижу и «ПСЖ». Думаю, он получит особый приём, когда завтра сыграет здесь за сборную Франции. Он отдал всё ради блага «ПСЖ», каждый игрок вправе сам распоряжаться своей карьерой», – заявил итальянский вратарь на пресс-конференции в преддверии матча Франция – Италия.

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Евро-Футбол.Ру,
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