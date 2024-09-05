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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» посоветовала де Йонгу сделать операцию

05 Сентября 2024 • 20:19 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает Diario SPORT, «Барселона» посоветовала нидерландскому хавбеку сделать операцию на лодыжке для улучшения восстановления, но сам футболист продолжает настаивать на консервативном лечении.

Ранее появилась информация, что уже на следующей неделе 27-летний де Йонг попробует вернуться к тренировкам, однако риск рецидива травмы очень высок.

15 сентября «Барселона» встретится в гостях с «Жироной». Начало матча пятого тура испанской Ла Лиги запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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