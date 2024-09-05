Тер Штеген — о будущем: «У меня длительный контракт с «Барселоной»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос о своём будущем в каталонском клубе.

— У меня относительной длительный контракт с «Барселоной». Я очень счастлив, моя семья очень счастлива в Каталонии. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я не знаю, захочу ли я в будущем играть за сборную Германии, но сейчас я всем доволен, — приводит слова вратаря Barca Universal.

В текущем сезоне 32-летний тер Штеген провел четыре матча в чемпионате Испании, пропустил три гола и один раз смог оставить свои ворота на замке.

Действующий контракт голкипера с «Барселоной» рассчитан до лета 2028 года.

Стоит сказать, что теперь тер Штеген является основным вратарем сборной Германии, так как Мануэль Нойер завершил карьеру в национальной команде.