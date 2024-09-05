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Беллингем запустил шоу на YouTube

05 Сентября 2024 • 19:19 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем объявил о запуске шоу на YouTube. В этом шоу можно будет увидеть уникальные кадры о закулисной жизни футболиста за последний год.

Премьера шоу состоится уже на следующей неделе – 12 сентября. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

В «Реал» Беллингем перебрался прошлым летом. С тех пор полузащитник провёл за «сливочных» 44 официальных матча, в которых забил 23 гола и отдал 14 голевых передач на партнёров. С «Реалом» Джуд выиграл уже несколько титулов, в частности трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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