Беллингем запустил шоу на YouTube

Полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем объявил о запуске шоу на YouTube. В этом шоу можно будет увидеть уникальные кадры о закулисной жизни футболиста за последний год.

Премьера шоу состоится уже на следующей неделе – 12 сентября. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

В «Реал» Беллингем перебрался прошлым летом. С тех пор полузащитник провёл за «сливочных» 44 официальных матча, в которых забил 23 гола и отдал 14 голевых передач на партнёров. С «Реалом» Джуд выиграл уже несколько титулов, в частности трофей Лиги чемпионов.