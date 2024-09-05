Ямаль: «Отец советовал мне играть в мяч с собаками»

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль в прошедшем сезоне очаровал всю футбольную Европу, выиграв со сборной Испании Евро-24 и заслуженно попав в список 30 номинантов на «Золотой мяч». В интервью французской прессе Ямаль рассказал о самом сложном сопернике, против которого ему приходилось играть. Осторожно, спойлер: им оказался не человек.

«Я постоянно играл в мяч со своими собаками. Отец говорил, что они не укусят меня, так что я вечно носился с ними. Играть против собак — самое сложное из всего, что вы только можете придумать», — сказал футболист.

Ямаль также рассказал, как уличный футбол помог ему улучшить свою игру.